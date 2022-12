« Génocide en cours, sauvons les Ouïghours ! » A Paris, une mobilisation ferme contre le régime chinois

De Bastille à la Place de la Nation, l'événement du week-end a été parfaitement organisé, avec une réelle symbiose entre service d'ordre privé et encadrement policier strict mais bienveillant. Une impression confirmée par un fonctionnaire de police en civil, qui nous a affirmé : « Le plus important est d’accomplir mon travail, quelle que soit la mission. Mais quand c'est pour une cause comme celle d'aujourd'hui, c'est une satisfaction d'y être. L'objet de la manifestation est vital. Avec les Ouighours, ça se passe très bien, mais restons vigilants quand même, comme pour tout sujet sensible. »



Le cortège discipliné mais convivial s'est caractérisé par l’aspect hétéroclite des manifestants. Les ressortissants ouighours avaient la mine grave mais étaient avenants envers leurs interlocuteurs qui prenaient la peine de les questionner sur la situation tragique au Turkestan oriental. Parmi les marcheurs extérieurs à la diaspora, on pouvait trouver des membres de la communauté tibétaine ou encore de la péninsule indochinoise.