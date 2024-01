Gaza : la Cour internationale de justice examine les accusations de Â« gÃ©nocide Â» portÃ©es par l'Afrique du Sud contre IsraÃ«l

Face aux 17 juges de l’organe judiciaire principal des Nations Unies basé à La Haye, les avocats de l’Afrique du Sud ont tour à tour développé leurs arguments pour étayer les accusations. « Le premier acte de génocide commis par Israël est le meurtre de masse des Palestiniens à Gaza (…). Du fait de leur ampleur, comme l’a expliqué le secrétaire général de l’ONU (Antonio Guterres), il n’y a pas d’endroit sûr à Gaza » , a affirmé Adila Hassim.



« Les Palestiniens de Gaza sont soumis à des bombardements incessants où qu’ils aillent. Ils sont tués chez eux, à la maison, là où ils cherchent à se mettre à l’abri, dans les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, ou alors quand ils vont chercher de l’eau ou de la nourriture pour leurs familles (…). L’intensité de ces massacres est telle que les corps qui sont retrouvés sont enterrés dans des fosses communes sans être identifiés » , a-t-elle signifié. A ce jour, plus de 23 000 personnes sont mortes dans l’enclave palestinienne, principalement des femmes et des enfants selon les autorités locales. En outre, plus de 7 000 personnes sont présumées disparues sous les décombres des habitations détruites sous les bombes.



Parmi les autres actes démontrant un « comportement génocidaire » d’Israël, l’avocate cite notamment « l’atteinte grave à l’intégrité physique et mentale des Palestiniens de Gaza » (plus de 60 000 blessés) et « la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » au travers de moyens cruels comme le déplacement forcé des habitants (85 %) à l’intérieur d’un territoire sous blocus sans aucune garantie de sécurité, la famine et le blocage de l’aide humanitaire.



Adila Hassim a relevé également « les attaques visant délibérément le système de santé » , rendant la vie à Gaza « invivable » , ainsi que « la violence reproductive infligée aux femmes » et qui entrave de fait les naissances, ce qui constitue à leurs yeux des « actes de génocide » .



« Tous ces actes, pris individuellement ou collectivement, constituent une ligne de conduite planifiée par Israël révélant l’intention génocidaire de ce pays » , soumet-elle. Avant de conclure sa plaidoirie : « Un génocide n’est jamais annoncé à l’avance. Mais cette cour a devant elle 13 semaines de preuves accumulées qui démontrent de manière irréfutable l’existence d’une ligne de conduite et l’intention qui s’y rapporte justifiant une allégation plausible d’actes génocidaires » à Gaza.