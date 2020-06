Face au Covid-19, l'IndonÃ©sie renonce Ã  l'organisation du hajj en 2020

« C'était une décision difficile et amère »

« Mais il est de notre responsabilité de protéger nos pèlerins et ceux qui travaillent pour le hajj. »

Depuis leur appel, fin mars, aux musulmans de suspendre l’organisation du hajj en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les autorités saoudiennes ne se sont toujours pas prononcées officiellement sur le sort du grand pèlerinage à La Mecque, censé être organisé cette année fin juillet. Néanmoins, les chances pour que ce rite puisse être organisé, à tout le moins dans des conditions normales, s’amoindrissent de jour en jour.L’Indonésie a annoncé, mardi 2 juin, sa décision de renoncer au hajj cette année et donc d’envoyer ses pèlerins inscrits que le quota lui permet. Les autorités de ce pays abritant la plus importante population musulmane au monde envoie chaque année quelque 221 000 personnes, le plus gros contingent de pèlerins, pour accomplir le cinquième pilier de l’islam., a reconnu le ministre aux Affaires religieuses Fachrul Razi au cours d'une conférence de presse télévisée.Avant l’Indonésie, ce fut Singapour qui avait pris une telle décision mi-mai. Les quelque 900 pèlerins inscrits devront accomplir le hajj en 2021.Lire aussi :