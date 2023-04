Etats-Unis : Minneapolis autorise la diffusion de l'adhan à toute heure du jour et de la nuit

adhan

« C'est une victoire historique pour la liberté religieuse et le pluralisme pour toute notre nation,

Nous remercions les membres du conseil municipal de Minneapolis d'avoir donné cet excellent exemple et nous exhortons les autres villes à le suivre ».

Depuis lundi 17 avril, Minneapolis est devenue la première grande ville américaine à autoriser les mosquées à diffuser par haut-parleurs des appels à la prière () à toute heure de la journée.Jusque-là, l’autorisation avait cours depuis le mois du Ramadan 2022 de 7h à 22h. Désormais, il sera possible d’entendre l’adhan aussi entre 3h du matin et 11h le soir pour les cinq prières quotidiennes, y compris pour la première prière du matin () et la dernière du soir () lorsqu'elle est tardive.Le conseil municipal de Minneapolis a adopté à l'unanimité, jeudi 13 avril, la mesure modifiant le code de l'ordonnance sur le bruit de la ville afin de permettre la diffusion des appels à la prière.a déclaré Jaylani Hussein, directeur exécutif de la section du Minnesota du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR).Lire aussi :