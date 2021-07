« Musulmans, chrétiens, juifs ou fidèles de toute autre religion, nous devrions être reconnaissants de vivre dans un aussi magnifique pays qui autorise la pratique du culte dans la paix et l’harmonie. » Ce sont les quelques mots prononcés par Nader Khalil, officier de la Gendarmerie royale du Canada, avant de faire l’appel à la prière devant le Centre islamique Akram Jomaa à Calgary, dans la province de l’Alberta. Un adhan effectué qui plus est en uniforme samedi 17 avril, quelques jours après le début du mois du Ramadan.



Le policier de confession musulmane, très engagé pour renforcer les liens entre son institution et la population, a obtenu l’approbation de sa hiérarchie pour endosser le rôle de muezzin le temps d’un appel à la prière du Maghreb. Interrogé par un fidèle peu avant son action, il s’est dit « fier de représenter la diversité » du Canada. Il a également déclaré que le fait de faire l’adhan était « un honneur » pour lui.



L’adhan de Nader Khalil, filmé en direct par la mosquée, a fait fort impression sur les fidèles qui ont qualifié le geste d’historique. La vidéo n’a pas manqué d’être partagé massivement sur les réseaux sociaux où les internautes musulmans, par-delà les frontières du Canada, ont fait part de leur admiration tant pour la voix que le symbole que l’action revêt.