Allemagne : Cologne autorise l’appel à la prière pour les musulmans le vendredi

Les mosquées de Cologne dont fait partie la mosquée centrale de Cologne , gérée par l'Union turco-islamique des affaires religieuses (DITIB) et inaugurée en 2018 par le président turc Recep Tayyip Erdogan , ont été autorisées à diffuser publiquement l'adhan, l'appel à la prière pour les musulmans le jour du vendredi.Elle ont reçu l'autorisation de la municipalité, qui en fait l'annonce le 7 octobre. L'adhan pourra être diffusé sous certaines conditions : l'appel à la prière ne devra pas durer plus de cinq minutes et devra être fait dans un volume adapté à l'emplacement de la mosquée entre 12 et 15h. L'expérimentation va durer deux ans à l'issue de laquelle une évaluation sera faite., a déclaré Henriette Reker, la maire de la plus grande ville de la Rhénanie du Nord-Westphalie, estimant que son approbation est unet unCologne compte quelque 35 mosquées.