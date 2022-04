Etats-Unis : depuis le mois du Ramadan 2022, l'adhan résonne depuis les mosquées de Minneapolis

« un témoignage d’égalité »

« Ceci est l'Amérique et nous sommes aujourd'hui autorisés à partager notre foi depuis les toits, comme tout le monde »

« Les musulmans font partie du tissu américain depuis plus de 400 ans, depuis que les premiers musulmans d'Amérique sont arrivés en tant qu'esclaves »

« l'un des objectifs du jeûne pendant le mois sacré du Ramadan est de permettre aux musulmans d’acquérir une meilleure compréhension de la situation difficile à laquelle sont confrontés ceux qui sont moins privilégiés ».

« Minneapolis est devenu le foyer de l'une des plus grandes populations de Somaliens et d'Africains de l'Est du pays, et leur foi musulmane est la bienvenue »

Depuis le début du mois du Ramadan , les appels à la prière résonnent depuis les mosquées de Minneapolis. Dans cette ville américaine du Minnesota, le conseil municipal a voté fin mars à l’unanimité une résolution de reconnaissance du mois de jeûne dans le cadre duquel la possibilité est offerte aux lieux de culte musulmans de diffuser l’adhan tous les jours de l’année entre 7h et 22h.Il pourra être diffusé à travers des haut-parleurs tant que le volume n’excède pas 15 décibels. Pour Jamal Osman, élu au conseil municipal en août 2020, il voit dans cette décisionentre les communautés., à l’instar des églises qui font sonner leurs cloches, a-t-il fait savoir au moment du vote., lit-on dans le document de résolution dans lequel il est indiqué que, ajoute le conseil municipal, avant de souhaiter en conséquence aux musulmans un bon Ramadan.Lire aussi :