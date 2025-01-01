Des dégradations commises sur les mosquées de Millau et de Tours

« Justice pour JP »

« ces actes ne visent pas seulement un bâtiment, mais touchent profondément les fidèles et toute la communauté millavoise attachée aux valeurs de respect et de vivre-ensemble. La mosquée de Millau est un lieu de paix, d’accueil et de fraternité. Nous condamnons fermement toute forme de haine et d’intolérance »

« nous appelons à rester unis et à répondre à la haine par le dialogue, la solidarité et la fraternité. La mosquée de Millau restera toujours un espace ouvert à tous, fidèle à sa vocation de lieu de spiritualité et de paix ».