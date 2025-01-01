Des dégradations commises sur les mosquées de Millau et de Tours

Un mur de la mosquée de Millau, dans l'Aveyron, a été tagué d’une inscription « Justice pour JP », suivie d’une croix lorraine, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août. JP pourrait faire référence à Jean Pormanove, un streamer français récemment décédé en direct après des jours de séquences marqués par des brimades et des violences. Si l’autopsie a écarté l'intervention d'un tiers dans la mort du quadragénaire, deux partenaires d’écran présents pendant le live sont tout de même dans le collimateur de la justice. Le rapport avec la mosquée de Millau ou les musulmans ? Aucun.
Pour Mustafa Kechkech, président de l’Association cultuelle des musulmans de Millau, cité par la presse locale, « ces actes ne visent pas seulement un bâtiment, mais touchent profondément les fidèles et toute la communauté millavoise attachée aux valeurs de respect et de vivre-ensemble. La mosquée de Millau est un lieu de paix, d’accueil et de fraternité. Nous condamnons fermement toute forme de haine et d’intolérance ».
Le tag, qui a retrouvé au petit matin lorsque des fidèles se rendaient à la première prière de la journée, a été rapidement nettoyé. Mustafa Kechkech a indiqué sa confiance aux autorités compétentes pour que la lumière soit faite sur cette affaire. En attendant, « nous appelons à rester unis et à répondre à la haine par le dialogue, la solidarité et la fraternité. La mosquée de Millau restera toujours un espace ouvert à tous, fidèle à sa vocation de lieu de spiritualité et de paix ».
Du côté de l’Indre-et-Loire, ce sont les verrières de la future grande mosquée de Tours qui ont subi des dégâts ces derniers jours, probablement par des jets de pierre. Si une plainte a été déposée la semaine du 18 août, une autre devrait être déposée lundi 25 août, a annoncé auprès de La Nouvelle République Salah Merabti, président de la communauté islamique d’Indre-et-Loire. Les verrières de la salle de prière ont été récemment posées avec à la clé une facture de 516 000 €. Le lieu de culte est en chantier depuis 2008.
Lire aussi :
Islamophobie : les actes antimusulmans en forte hausse en 2025, avec une explosion des atteintes aux personnes
Islamophobie dans le Loiret : ce que révèle une étude inédite réalisée auprès de fidèles des mosquées
