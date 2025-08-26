Depuis l'Arabie Saoudite, un nouvel outil de l'IA en arabe et aux « valeurs islamiques » face à ChatGPT

De nombreuses entreprises rêvent de concurrencer ChatGPT. L’une d’elles, basée en Arabie Saoudite, prétend aujourd’hui pouvoir le faire avec Humain Chat en langue arabe. Le lancement de ce robot conversationnel basé sur l’intelligence artificielle (IA) (chatbot) a été annoncé, lundi 25 août par la société Humain, qui vise ainsi « 400 millions de locuteurs arabes et 2 milliards de musulmans à travers le monde qui sont mal desservis par l'IA générative ». La nouvelle plateforme, qui se vante d'être en accord avec les « valeurs islamiques », entend apporter à ce public « des réponses culturellement intelligentes reflétant (leur) langue, (leurs) valeurs, (leur) patrimoine et (leur) histoire ».
Pour le PDG de l’entreprise Humain, qui appartient au Fonds public d’investissement saoudien (PIF), Humain Chat est « une source de fierté nationale » au potentiel « illimité ». « Son lancement représente une première étape majeure, mais l’aventure continue grâce à vous », a fait part Tareq Amin sur les réseaux sociaux, incitant le plus grand nombre d’internautes possible à en faire usage afin de « contribuer au développement de la plus puissante intelligence artificielle arabe ».
Selon le journal Al-Monitor cité par Courrier International, « le lancement de Humain Chat semble moins chercher à gagner des parts de marché immédiates qu’à montrer des progrès dans ses efforts de devenir une plateforme de l’IA. Le défi consistera à aller au-delà du symbole et à séduire des utilisateurs dans la région ».
Le chatbot de Humain, dont l’existence a été révélée en mai dernier lors de la visite de Donald Trump dans le Golfe, est pour le moment disponible qu’en Arabie Saoudite, mais avec une capacité à appréhender divers dialectes arabes. Une expansion régionale et mondiale plus large est prévue « dans les prochains mois ». Avec ce lancement, l’Arabie Saoudite se place en pole position dans la course au leadership sur l’IA avec les Émirats arabes unis, qui investissent également massivement dans ce domaine.
Lire aussi :
Intelligence artificielle : ChatGPT, c’est Pharaon ou Moïse
De la nécessité de garantir la fiabilité de l’information et de préserver la démocratie à l’heure de l’IA générative
Intelligence artificielle et spiritualité : les enjeux d'une rencontre inattendue
La révolte des robots : pourquoi l’intelligence artificielle pose les bonnes questions
Pour le PDG de l’entreprise Humain, qui appartient au Fonds public d’investissement saoudien (PIF), Humain Chat est « une source de fierté nationale » au potentiel « illimité ». « Son lancement représente une première étape majeure, mais l’aventure continue grâce à vous », a fait part Tareq Amin sur les réseaux sociaux, incitant le plus grand nombre d’internautes possible à en faire usage afin de « contribuer au développement de la plus puissante intelligence artificielle arabe ».
Selon le journal Al-Monitor cité par Courrier International, « le lancement de Humain Chat semble moins chercher à gagner des parts de marché immédiates qu’à montrer des progrès dans ses efforts de devenir une plateforme de l’IA. Le défi consistera à aller au-delà du symbole et à séduire des utilisateurs dans la région ».
Le chatbot de Humain, dont l’existence a été révélée en mai dernier lors de la visite de Donald Trump dans le Golfe, est pour le moment disponible qu’en Arabie Saoudite, mais avec une capacité à appréhender divers dialectes arabes. Une expansion régionale et mondiale plus large est prévue « dans les prochains mois ». Avec ce lancement, l’Arabie Saoudite se place en pole position dans la course au leadership sur l’IA avec les Émirats arabes unis, qui investissent également massivement dans ce domaine.
Lire aussi :
Intelligence artificielle : ChatGPT, c’est Pharaon ou Moïse
De la nécessité de garantir la fiabilité de l’information et de préserver la démocratie à l’heure de l’IA générative
Intelligence artificielle et spiritualité : les enjeux d'une rencontre inattendue
La révolte des robots : pourquoi l’intelligence artificielle pose les bonnes questions