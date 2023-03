Contre le racisme dans les médias, une association de journalistes antiracistes et racisés voit le jour

« s’attaquer au racisme dans le journalisme ».

« Nous sommes, par nos histoires, nos origines ethniques, nos couleurs de peau, nos religions, concerné·e·s par le racisme dans la société française, y compris dans les médias »

« Le racisme en rédaction, c’est un chef d’un grand journal parisien qui recommande à l’un de nous de changer de nom pour être plus employable. C’est un collègue, dans un média de gauche, qui s’oppose à un sujet sur le racisme anti-asiatique, car ce serait une nouvelle invention "pour une communauté qui cherche à exister". C’est un chef dans la presse professionnelle qui surnomme l’une de nos membres "la petite beurette". Ces exemples vécus ne sont pas isolés »

« où les personnes racisées sont en grande minorité et de fait, déjà exclues des réseaux de la profession ».

« climat de violences racistes dans l’espace public »

« à prendre leurs responsabilités ». « Les rédactions, de gauche comme de droite, restent en grande majorité blanches, notamment aux postes à responsabilités. Il y a urgence à nous y faire une place »

« Nous croyons qu’un autre traitement médiatique est possible, respectueux des personnes, donnant la parole aux concerné·e·s. Les dynamiques racistes méritent une attention sérieuse et une couverture médiatique exigeante. Cela passe aussi par le recrutement de personnes racisées et pas uniquement celles issues des milieux les plus favorisés. »

Un collectif de journalistes, de syndicats et d'organisations liées à la profession ont annoncé la création de l'Association des journalistes antiracistes et racisé·e·s (AJAR) afin de, écrivent-ils dans une tribune parue dans Libération mardi 21 mars, Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale., écrivent les signataires, qui déplorent notamment le manque de diversité dans les écoles de journalisme,S'offusquant aussi du, le collectif appelle les rédactions et les écoles, plaident-ils.