Â« Chaque vie compte Â» : Ã  Bussy-Saint-Georges, juifs et musulmans soudÃ©s face au conflit israÃ©lo-palestinien

« Au-delà des sensibilités religieuses, nos associations sont unies avant tout par l’Histoire avec un grand H. Ce qui se passe au Proche-Orient ne peut nous laisser insensibles, quelle que soit notre religion »

« Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons marquer le rapprochement de nos communautés pour la Vie. Pour nous, juifs et musulmans, CHAQUE VIE COMPTE »

« Nous avons condamné les actes terroristes du 7 octobre en Israël, que rien ne peut justifier, et déplorons la mort de civils "adultes et enfants" innocents, quelles que soient leurs religions, en Palestine et en Israël. Chaque jour, nous prions de toutes nos forces pour que le calme revienne le plus vite possible dans cette région et que les bombardements cessent. Il apparaît urgent que des convois humanitaires d’où qu’ils puissent provenir et peu importe le point d’entrée, viennent en aide aux victimes et aux familles déchirées en Palestine, et, dans l’espoir d’un cessez-le-feu, que les otages puissent retrouver leurs foyers en Israël »,

Les présidents des associations Tawba et J’Buss, respectivement gestionnaires de la mosquée et de la synagogue située sur l’Esplanade des religions et des cultures (ERC) à Bussy-Saint-Georges , se sont associés, jeudi 9 novembre, pour la rédaction d’un message commun qui se veut être une nouvelle contribution à, dans la continuité d’un appel diffusé peu après l’attaque du 7 octobre par les responsables de l’ERC (voir encadré)., affirment Hicham Tahiri et Yoan Cohen-Tannugi., affirment-ils d’une même voix. En date du vendredi 10 novembre, plus de 11 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis l'attaque du Hamas qui a fait quelque 1 400 victimes en Israël.plaident-ils.