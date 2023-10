Catastrophes au Maroc et en Libye : un imam de la mosquÃ©e de GenÃ¨ve dans le viseur de fidÃ¨les aprÃ¨s un prÃªche polÃ©mique

« parfois des manifestations de (la) toute-puissance »

Une pétition anonyme lancée fin septembre demande le départ d'un imam de la Grande mosquée de Genève, auteur d'un sermon dédié aux catastrophes naturelles après le séisme au Maroc et les inondations en Libye Dans un prêche prononcé vendredi 15 septembre en français et que Saphirnews a écouté, le religieux avait alors déclaré que les tremblements de terre et les inondations sontde Dieu qui invitent les fidèleset les incitent à retourner à Lui. Ces phénomènes dits naturels peuvent aussi êtreLe sermon et la prière s'est déroulée sans accroc mais les mots de l'imam ont scandalisé des fidèles, particulièrement ceux originaires des deux pays affectés., lit-on dans la pétition signée par une centaines de personnes. Le texte ne détaille pas les points du sermon qui ont dérangé mais, plus globalement,, conclut le texte., rapporte la chaîne suisse RTS , une solution provisoire a été trouvée par la direction de la mosquée, en accord avec l'imam, qui se trouve être un remplaçant : il ne dirigera plus de prières durant un mois et demi. L'intéressé a indiqué à la RTS qu'il n'est pas engagé à la base en tant qu'imam par la mosquée mais comme chargé des affaires sociales et de l'enseignement, signe de la difficulté pour les mosquées à trouver des imams.