CFCM, Conseil national des imams : vers une rencontre entre les huit fédérations musulmanes ?

La Coordination, qui compte en son sein la Grande Mosquée de Paris (GMP), le Rassemblement des musulmans de France (RMF), Musulmans de France (MF) et la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA), a lancé, dans la soirée du vendredi 7 janvier, un appel solennel aux organisations musulmanes composant le Conseil français du culte musulman (CFCM) qu’elles ont quitté en mars àprochaine à la Grande Mosquée de Paris.L’objet de cette réunion, souhaitée jeudi 13 janvier du fait de, vise à discuter du devenir de l’instance et despar le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG) et Foi & Pratique entérinée en décembre 2021 ainsi queLa Coordination exhorteSon appel intervient alors que Mohammed Moussaoui a fait savoir, vendredi 7 janvier, qu’il est prêt à soutenir une autodissolution du CFCM dans un avenir proche, à l’heure où une nouvelle organisation du culte musulman est sur le point d’émerger avec le Forum de l’islam de France (FORIF). Lire aussi :