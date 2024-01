Bretagne : une tentative d'incendie criminel vise une mosquÃ©e, Â« un attentat terroriste Â» dÃ©noncÃ©

Société Bretagne : une tentative d'incendie criminel vise une mosquée, « un attentat terroriste » dénoncé Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 14 Janvier 2024 à 08:00

Une mosquée a été victime, samedi 13 janvier, d'une tentative d'incendie volontaire qui aurait pu très mal tourner.



La mosquée Ty Salam à Saint-Martin-des-Champs, dans le Finistère, a été la cible d'une tentative d'incendie dans la matinée du samedi 13 janvier, au moment de la prière du fajr.



Des caméras de surveillance de la commune située près de Morlaix ont filmé la tentative d'incendie commis par un individu à ce jour recherché par les forces de l'ordre. L'homme cagoulé a aspergé la porte d'entrée du lieu de culte musulman avec un produit inflammable avant d'allumer un feu alors que des fidèles s'y trouvaient. Des personnes présentes sur les lieux ont prévenu à temps les pompiers, qui ont rapidement circonscrit l'incendie. Aucun blessé n'est ainsi à déplorer et les dégâts matériels sur l'édifice sont mineurs mais le choc est immense.



La préfecture du Finistère a condamné « avec la plus grande fermeté cet acte commis contre un lieu de culte. Il apporte son soutien aux musulmans du département ainsi qu'aux responsables de la mosquée et aux élus » . Les fédérations musulmanes comme la Grande Mosquée de Paris et Musulmans de France (MF) ont dénoncé avec force une « attaque inexcusable » . « L’intervention rapide des pompiers a permis d’éviter un véritable carnage parmi les fidèles » , s'est ému, pour sa part, le Conseil français du culte musulman (CFCM).



Considérant que « ces éléments sont constitutifs d’un attentat terroriste » , il appelle à ce que « l’enquête pénale, en cours pour "tentative de destruction par des moyens dangereux", soit requalifiée et que le parquet antiterroriste s’en saisisse » .

Un traitement politique « pas de nature à rassurer les musulmans de France » « Loin de toute posture victimaire, le CFCM s’étonne que la gravité de cette attaque préméditée n’ait pas été prise en compte dans les réactions politiques et le traitement médiatique » , lit-on aussi dans son communiqué.



A l'échelle nationale, les réactions politiques après cette attaque sont en effet encore trop peu nombreuses et proviennent principalement des rangs de la gauche. Le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré espérer que « tous trouveront les mots pour dénoncer cet incendie raciste. À force de pointer les musulmans à tout propos, le passage à l’acte se réalise toujours » .



Du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est le seul à s'être exprimé. Il a tweeté le jour même pour dire son « soutien aux musulmans du Finistère à la suite de la dégradation de la mosquée » . « Une enquête a été ouverte afin que l’auteur de ces faits puisse être poursuivi » , a-t-il ajouté, sans relever véritablement la gravité de l'acte en évoquant une simple « dégradation » .



« Les Français de confession musulmane, visés dans leur ensemble par cette attaque, sont aussi en droit d'attendre la même solidarité nationale due à leurs concitoyens dans pareilles circonstances » , affirmé - sans nommer personne - le CFCM, estimant que « ce traitement n’est pas de nature à rassurer les musulmans de France face à la multiplication des actes hostiles dont ils sont victimes » .



Il s'agit de l'attaque la plus grave visent la mosquée dite du Pays de Morlaix.



Islamophobie : les mosquées de Beauvais et de Vigneux-sur-Seine ciblées durant Noël

