Islamophobie : les mosquÃ©es de Beauvais et de Vigneux-sur-Seine ciblÃ©es durant NoÃ«l

« singe » a notamment été retrouvé tagué en rouge. Plus tôt dans la journée, la carcasse d'un sanglier a été découverte sur les grilles du portail de la mosquée de Vigneux-sur-Seine (Essonne).



« L'association des musulmans du Beauvaisis, une communauté musulmane respectée et engagée, exprime sa profonde indignation et sa condamnation ferme suite à l'acte de vandalisme raciste et islamophobe survenu en cette soirée de Noël, période emblématique de rassemblement familial et de chaleur humaine » , s'est indignée dans un communiqué l'association gestionnaire du lieu de culte musulman, qui entend porter plainte. « Ces mots ne sont pas seulement une attaque contre notre communauté, mais ils déshumanisent et animalisent une partie de la communauté nationale qui vit sereinement et tranquillement dans notre pays, portant atteinte aux principes fondamentaux de respect et d'égalité. »



L'Association culturelle des musulmans de Vigneux-sur-Seine a aussi condamné « un nouvel acte islamophobe marqué par la lâcheté et l'ignominie » par « des individus mus par la haine » . « Cette vision d'horreur à laquelle ont été exposés des fidèles dont des enfants venus prier sereinement marquera longtemps notre communauté qui a toujours été éprise de paix, dialogue et défense des valeurs communes. »



« Nous savons qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé » mais « les mains qui agressent nos concitoyens musulmans sont armées par les discours islamophobes d'hommes politiques ou journalistes devenus prédicateurs de la haine. Et en cela, ils sont tout autant coupables aux yeux de la morale et de l'histoire » , déclare-t-elle, inquiète devant « la banalisation de la parole raciste et islamophobe » qui « gangrène chaque jour un peu plus le corps de notre patrie » .



A « ceux qui recherchent une identité à racine unique et faire de la France un ghetto identitaire » , « nous opposerons une identité à racines multiples. (...) Nous sommes la France. Ils ne le sont pas. Nous appelons urgemment nos concitoyens à un sursaut moral et républicain » , conclut la mosquée.



Le Conseil français du culte musulman (CFCM) « condamne fermement ces actes haineux et exprime sa pleine solidarité aux mosquées victimes » . « Face à la recrudescence de de ce type de provocations, nous appelons les mosquées à déposer systématiquement plainte auprès des services compétents et à se rapprocher des services préfectoraux afin de s’équiper de dispositifs de vidéosurveillance. Il ne faut en aucun cas sous-estimer ces agressions et leur impact notamment sur les plus jeunes. »



