Attentats de TrÃ¨bes et Carcassonne : le verdict tombe pour les sept accusÃ©s

« association de malfaiteurs terroristes »

« L'infraction de l'association de malfaiteurs terroriste implique quand même des actes matériels au soutien à tout le moins d'un projet terroriste. S'il n'y a pas d'acte matériel, même en cas de complaisance, on ne peut pas retenir l'association de malfaiteurs terroriste »

« à défaut de responsabilité pénale, ils ont une responsabilité morale très importante. Je les laisse à leur conscience »

Le verdict est tombé pour les sept personnes accusées d'être impliquées dans les attentats de Trèbes et de Carcassonne (Aude) en 2018 et qui ont fait quatre morts. A l'issue d'un procès qui a débuté fin janvier, la cour d'assises spéciale de Paris a prononcé, vendredi 23 février, des peines allant de six mois à quatre ans de prison ferme, en-dessous des réquisitions du Parquet national antiterroriste (Pnat).Quatre des cinq accusés jugés pouront été acquittés pour cette infraction. La seule personne condamnée pour ce fait est Marine Pequignot, la petite amie de l'assaillant Redouane Lakdim, abattu dans l'assaut des forces de l'ordre. Agée de 18 ans au moment des faits, elle a été condamnée à cinq ans d’emprisonnement dont deux avec sursis. En détention provisoire depuis cinq ans, elle n'est donc pas retournée en prison.Le verdict a suscité l'incompréhension des parties civiles., a signifié le président Laurent Raviot à l'issue du délibéré. Néanmoins,Lire aussi :