Ascension et Aïd al-Fitr 2021 : un appel à vivre une fraternité humaine et partagée devant Dieu, Unique et Créateur

« à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre »

Pour deux communautés croyantes en France, ce jeudi 13 mai 2021 est jour de fête et de prière de louange à Dieu.c’est-à-dire l’entrée de Jésus le Christ dans la gloire de Dieu et donc la fin de sa présence visible sur Terre. Cette Ascension préfigure la vie des croyants dans l’Eternité. Ils se remémorent les dernières paroles du Ressuscité qui les invite à être des témoins(cf. Luc 24, 48 et Actes 1, 8), et à proclamer l’Évangile à toute la création (cf. Marc 16, 5).Après la prière, les fidèles visitent leurs proches et amis pour leur présenter leurs vœux. Toute la journée, la joie et le partage règnent dans les foyers où de grands sourires illuminent le visage des enfants quand ils découvrent leurs cadeaux. C’est aussi l’occasion de s’acquitter de la zakat al-Fitr, l’aumône destinée à valider et purifier le jeûne, tout en aidant les plus démunis à manger à leur faim. Elle vient ainsi clôturer de la plus belle des manières le Ramadan, mois de spiritualité, de réconciliation et de bonnes actions.