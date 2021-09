Après Apple et Google, des employés d’Amazon appellent leur patron à cesser de collaborer avec Israël

« rompre les contrats commerciaux »

Dans un courrier en date du mardi 25 mai et signé par 600 employés d'Amazon, Jeff Bezos, le patron du géant du commerce en ligne, et l'équipe de direction ont été appelés à mettre un terme aux relations économiques de la firme américaine avec Israël. L'initiative est intervenue un jour après qu'Amazon Web Services (AWS), sous-division du groupe américain spécialisé dans l’hébergement dans le cloud, a signé avec Google un contrat de 1,2 milliards de dollars pour fournir des services de cloud au secteur public israélien ainsi qu'au secteur militaire pour les prochaines années dans le cadre d'un projet appelé Nimbus.L'accord a été vivement contesté par des centaines d’employés d'Amazon, qui ont apposé leur signature à une missive interne relevée par Middle East Eye . Dans le document, les signataires exhortent leurs dirigeants àpassés avec Israël et à mettre un coup d’arrêt aux dons et aux contrats signés avec, citant notamment l'armée israélienne.les violences infligées au Palestiniens, signifie-t-on dans le courrier.Les récentes violences commises par Israël à Jérusalem et à Gaza ne peuvent,par Amazon, ajoutent les signataires, qui précisent que leur entreprise emploie par ailleurs, des Palestiniens dans le monde entier, y compris à Tel Aviv et à Haïfa.