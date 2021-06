Antisémitisme : six mois de prison avec sursis requis contre l’imam de Toulouse

« Quelle que soit la traduction, les mots restent les mêmes. Et l’interprétation, sauf à déformer les mots, peut les nuancer, peut les présenter de manière plus ou moins flatteuse. De manière, donc, plus ou moins belliqueuse, mais ne peut en changer la substance. "Si tu vois un Juif derrière moi, tue-le" : est-ce que cela mérite d’être interprété ? Non (…) Que l’on se réfère à des hadiths, on peut ! Que l'on se réfère à des pensées doctorales, provocatrices, voire belliqueuses, on peut ! Mais pas devant n’importe quel auditoire. »

« un glissement sémantique qui conduit à une stigmatisation des juifs. Il ne se borne pas à critiquer l’Etat d’Israël. (...) Cet argument est un prétexte. C’est l’élément constituant à l’exhortation à l’appel à la haine. Les mots ont un sens et sa parole a une portée importante vis-à-vis de son auditoire. Nous sommes à Toulouse où des enfants ont été tués parce que juifs. La provocation à la haine raciale à l’égard de la communauté juive est caractérisée. Il n'y a pas eu de réponse claire. Il n'y a pas eu de regrets lors de cette audience. Je doute de sa capacité à se remettre en question »

Des arguments plus que contestables pour Simon Cohen, avocat du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), partie civile dans cette affaire.Dans ses réquisitions, le parquet de Toulouse a estimé, pour sa part, que l'accusé avait opéréEn plus de ces six mois de prison avec sursis, la justice a demandé l'affichage du jugement par la mosquée d'Empalot. L'imam, qui a bénéficié au début de l'affaire du soutien de la Grande Mosquée de Paris et qui était accompagné pour son procès d'Abdallah Zekri, a toutefois bénéficié d'un non-lieu partiel concernant les poursuites liées à la diffusion du prêche sur les réseaux sociaux.