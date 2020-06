Allemagne : un projet d'attentat contre les musulmans sur le triste modÃ¨le de Christchurch dÃ©jouÃ©

« pourraient avoir été achetées pour exécuter ses plans d'attaque »

Les attentats de Christchurch, perpétrés contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, a malheureusement crée des émules parmi les radicaux de l’extrême droite à travers le monde.En Allemagne, un jeune homme âgé de 21 ans a été placé en détention après avoir annoncé, fin mai, via Internet qu'il allait commettre un attentat contre des musulmans inspiré des attaques commises à Christchurch, a annoncé, lundi 8 juin, l'Office central de lutte contre le terrorisme.Le suspect, dénoncé par un interlocuteur sur Internet à qui il avait explicité ses intentions, a été placé en détention, samedi 6 juin, après son interpellation à Hildesheim (Basse-Saxe), près de Hanovre. Des investigations ont démontré sa détermination. Des armes, qui, ont été découvertes à son domicile, ont précisé les autorités dans un communiqué.Cette arrestation intervient dans un contexte où la montée du terrorisme d’extrême droite est source de fortes inquiétudes en Allemagne. Un double attentat xénophobe à Hanau, près de Francfort, a tué neuf personnes en février dernier dans deux bars à chicha.Fin mai, le ministère de l’Intérieur rapportait la hausse des crimes et délits antisémites (+ 13 %, 2032 actes en 2019) et islamophobes (+ 4,4 %, 950 actes en 2019), en grande majorité commis par des sympathisants d’extrême droite.Lire aussi :