Aïd el-Kébir 2026 : s'absenter du travail ou de l'école, un droit encadré mieux connu

Annoncée par les autorités saoudiennes le 17 mai dernier sur la base de l'observation du croissant lunaire, l'Aïd el-Kébir 1447 se tiendra mercredi 27 mai en France. Le fait que la fête, qui dure traditionnellement trois jours, tombe en milieu de semaine, hors des vacances scolaires de printemps, replace mécaniquement la question des absences au cœur de l'actualité.
Une absence possible garantie par la loi
Si l'Aïd el-Kébir ne figure pas parmi les onze jours fériés légaux en France, le droit à s'absenter pour le célébrer existe bel et bien. Dans la fonction publique, une circulaire ministérielle régulièrement actualisée, celle du 10 février 2012 qui prolonge un texte de 1967, permet aux chefs de service d'accorder des autorisations spéciales d'absence aux agents souhaitant participer aux principales fêtes religieuses, sous réserve du bon fonctionnement du service.
Pour les salariés du privé, l'employeur doit examiner chaque demande de façon individuelle et non discriminatoire, le refus devant être motivé par des contraintes organisationnelles légitimes.
Du côté élèves, la circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004 prévoit explicitement que des autorisations d'absence sont accordées pour les grandes fêtes religieuses ne coïncidant pas avec un jour de congé scolaire.
Lire aussi : Prendre un congé pour l’Aïd, c’est mon droit
Pour les salariés du privé, l'employeur doit examiner chaque demande de façon individuelle et non discriminatoire, le refus devant être motivé par des contraintes organisationnelles légitimes.
Du côté élèves, la circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004 prévoit explicitement que des autorisations d'absence sont accordées pour les grandes fêtes religieuses ne coïncidant pas avec un jour de congé scolaire.
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Un droit régulièrement rappelé
Les salariés et les fonctionnaires de confession musulmane peuvent ainsi - du moins sur le principe - solliciter une autorisation d'absence sans crainte et sans avoir à se justifier au-delà du nécessaire.
Dans l'immense majorité des cas, ces démarches se déroulent sans incident : les autorisations sont accordées et les absences pour fête religieuse sont entrées dans les habitudes de nombreuses administrations et entreprises françaises.
Des incidents isolés surviennent ponctuellement, comme cet épisode survenu en juin 2025 dans une école de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), où la divulgation publique du motif religieux d'absence de huit enseignants avait suscité une levée de boucliers syndicale et un rappel à l'ordre du rectorat de Créteil. Néanmoins, de tels événements relèvent de l'exception et donnent généralement lieu à des correctifs rapides de la part de la hiérarchie.
Dans l'immense majorité des cas, ces démarches se déroulent sans incident : les autorisations sont accordées et les absences pour fête religieuse sont entrées dans les habitudes de nombreuses administrations et entreprises françaises.
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Comment faire valoir son droit
Concrètement, les démarches sont simples : il suffit d'adresser à son employeur ou au chef d'établissement une demande écrite, idéalement plusieurs semaines à l'avance, en sollicitant soit un congé annuel, soit une RTT, soit une autorisation spéciale d'absence. Pour les parents d'élèves, une simple information adressée au directeur ou au chef d'établissement suffit, le motif religieux étant reconnu par la circulaire de 2004.
En cas de refus injustifié ou de discrimination, le Défenseur des droits peut être saisi. Une absence non autorisée par l'employeur reste, en revanche, susceptible de constituer une faute professionnelle, d'où l'importance, rappellent unanimement les juristes, de toujours obtenir un accord formel avant le jour J.
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