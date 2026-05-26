Aïd el-Kébir 2026 : s'absenter du travail ou de l'école, un droit encadré mieux connu

Concrètement, les démarches sont simples : il suffit d'adresser à son employeur ou au chef d'établissement une demande écrite, idéalement plusieurs semaines à l'avance, en sollicitant soit un congé annuel, soit une RTT, soit une autorisation spéciale d'absence. Pour les parents d'élèves, une simple information adressée au directeur ou au chef d'établissement suffit, le motif religieux étant reconnu par la circulaire de 2004.En cas de refus injustifié ou de discrimination, le Défenseur des droits peut être saisi. Une absence non autorisée par l'employeur reste, en revanche, susceptible de constituer une faute professionnelle, d'où l'importance, rappellent unanimement les juristes, de toujours obtenir un accord formel avant le jour J.Lire aussi :Et aussi :