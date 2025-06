Aïd al-Adha 2025 : un abattoir temporaire installé à Béziers, une première avec le soutien de la mairie

Le maire, toujours ferme dans son intention de se représenter pour un troisième mandat en 2026, « nous a surpris. Il nous a reçus, il a vu que tout était en règle et il nous a aidés en prêtant des tables, des barrières… Franchement, nous le remercions pour son soutien, mais aussi le préfet de l’Hérault et le sous-préfet de Béziers » , assure Ousalam Arbi.



L’ACFM s’est calquée sur un dispositif similaire déployé depuis dix ans à Montpellier. Un abattoir provisoire est agréé sur le site de Grammont, sous la supervision de l'association La Bergerie Languedocienne, représentée par Mohammed Seddiki. Son aide a donc été des plus précieuses.



Installé 215, Chemin rural 112, l’abattoir de Béziers, qui ouvrira ses portes aux musulmans vendredi 6 juin, a une capacité d’abattage maximale de 1 000 moutons sur trois jours, avec un coût par agneau s'élevant à 350 €. « On ne devrait pas dépasser les 800 moutons. On veut bien faire les choses pour la première année » afin que la demande de renouvellement de l’agrément se fasse sans difficulté chaque année, comme à Montpellier, insiste Ousalam Arbi, qui entend aussi prévenir l'abattage clandestin. Une pratique délictueuse passible de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.