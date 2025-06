Aïd al-Adha 2025 : l'obligation de la prière du vendredi en question

« soit assister également à la prière du vendredi, ce qui reste préférable et recommandé, soit s'en dispenser, s'il estime que cela représente une difficulté ou un empêchement »

« il lui est obligatoire d'accomplir à la place la prière du dhohr

seul ou en groupe »

« les trois avis canoniques »

« Nous avons choisi la troisième option »

« la prière du vendredi ne sera pas assurée dans nos mosquées. Seule la prière du dhohr sera maintenue. »

Si l'obligation de la prière du vendredi est maintenue pour les mosquées selon le CTMF, qu'en est-il des fidèles ? Ces derniers, dès lors qu'ils ont accompli la prière de l'Aïd , ont le choix, indique le CTMF. Toute personne dans ce cas peutPréparer le sacrifice, visiter sa famille ou recevoir des convives peuvent servir de motifs de dispense pour le fidèle. Néanmoins,(la deuxième prière obligatoire de la journée, ndlr),C'est justement parce que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour les hommes dans de telles circonstances que la Fédération musulmane de Gironde (FMG), dirigée par l'imam Tareq Oubrou, a émis, mercredi 4 juin, un avis religieux rappelantsur l'accomplissement de la prière hebdomadaire en cas de correspondance avec la fête du sacrifice : le maintien des deux prières, le caractère facultatif de la prière du vendredi et la non-obligation de la prière du vendredi., informe la FMG, qui dirige les mosquées de Bordeaux, Cenon, Bègles et Ambarès. En conséquence,D'autres lieux de culte en France ont aussi choisi cette option, mais les fidèles désirant faire la prière du vendredi le jour de l'Aïd n'auront pas de difficulté à trouver des mosquées organisant l'office hebdomadaire dans leur région.Lire aussi :Et aussi :