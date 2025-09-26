Sur le vif Affaire du financement libyen : la case prison pour Nicolas Sarkozy, une première historique Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 26 Septembre 2025





Un coup de tonnerre politique. Nicolas Sarkozy a été condamné, jeudi 25 septembre, à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l’affaire des soupçons de financement libyen dans le cadre de sa campagne présidentielle de 2007. La peine de prison a été assortie d'un mandat de dépôt différé avec exécution provisoire.



Son séjour s'effectuera a priori à la prison de la Santé, à Paris. Il sera fixé sur la date devant un magistrat du Parquet national financier (PNF) le 13 octobre. Nicolas Sarkozy, qui ne devrait recevoir aucune traitement de faveur, pourra être incarcéré dans la foulée dans un quartier destiné aux personnes vulnérables, isolé du reste des prisonniers. Quant à la durée de détention, elle dépendra de la date de son procès en appel.



La peine de prison ferme contre un ancien président de la République est historique. Nicolas Sarkozy est le premier à être condamné de la sorte. Avant lui, Jacques Chirac avait aussi été condamné en 2011 mais à deux ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la Ville de Paris, pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Nicolas Sarkozy est aussi le second chef de l'Etat après Pétain à être déchu de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite.









