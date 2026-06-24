À La Réunion, le CHU et les représentants religieux main dans la main pour promouvoir le don d'organes

« aucune des religions exercées dans l'Hexagone ou à l'ile de la Réunion n'interdit le don d'organes si ce don est destiné à sauver des vies et s'il est réalisé dans le respect de la dignité du défunt qui va donner ses organes »

« l'interprétation, les croyances, parfois amènent en effet à brandir l'excuse de la religion pour refuser le don d'organes »

« il y a l'aide concrète et physique des différents représentants des cultes pratiqués à La Réunion, qui pourra être sollicitée pour intervenir auprès des proches s'ils le souhaitent et s'ils disent que leur religion interdit le don d'organes »