Voile et football : Â« la prÃ©vention de tout affrontement Â», un argument qui inquiÃ¨te

« les fédérations sportives, chargées d’assurer le bon fonctionnement du service public dont la gestion leur est confiée, peuvent imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues (...) afin de garantir le bon déroulement des matchs et prévenir tout affrontement ou confrontation »

« sa profonde inquiétude »

« pourra malheureusement servir de prétexte à des individus ou des groupes de personnes mal intentionnés pour provoquer volontairement des risques de tensions ou d’affrontements avec l’objectif de faire limiter les libertés individuelles des citoyens. Et ce, y compris pour des secteurs qui sont à l’origine apaisés et exemptés de toute tension »

« le libre choix des tenues vestimentaires fait partie intégrante des libertés individuelles »

« sous couvert de lutte contre "l'islamisme" ou le "séparatisme", certains tendent à radicaliser leur discours et à installer durablement l'idée selon laquelle, il faudrait purement et simplement bannir de l'espace public toute visibilité de la religion musulmane »

« Une tendance plus qu'inquiétante »

« en totale contradiction avec le principe de laïcité »

« une discrimination à l’égard de la religion musulmane (...) de loin la plus visée par cette nouvelle idéologie et cette exigence accrue et légalement infondée »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) multiplie les communiqués ces dernières semaines. Dernièrement, c'est la décision du Conseil d'Etat sur le port des signes religieux dans les compétitions de football sur laquelle l'instance réagit.Alors que le Conseil d'État a estimé fin juin que, le CFCM a exprimé, lundi 10 juillet,face à un tel argument quiRappelant que, le CFCM déplore quequi estet constitue, plaide l'organisation.