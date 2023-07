Voile et football : la Coupe du monde fÃ©minine 2023, le rendez-vous des premiÃ¨res

Les Lionnes de l'Atlas se construisent une belle réputation lors de la Coupe du monde féminine de football organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Après leur cinglante défaite contre l'Allemagne (6-0), l'équipe ne s'est pas avouée vaincue. Elle a enregistré une victoire historique contre la Corée du Sud (1-0), leur permettant ainsi de conserver leurs chances d'accéder aux huitièmes de finale.C'est lors de ce match joué dimanche 30 juillet que le monde a vu jouer Nouhaila Benzina au poste de defenseuse. La jeune femme de 25 ans est devenue la première footballeuse à disputer un match au Mondial avec un voile sur la tête. Exit donc le maillot aux manches courtes et le short seul pour celle qui évolue à l'AS FAR Rabat. Une tenue permise officiellement par le règlement de la FIFA depuis 2014 dans l'idée de favoriser l'engagement et l'inclusion des femmes dans leur diversité dans le foot.