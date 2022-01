Sur le vif Une pétition pour relancer la mobilisation en faveur du journaliste Olivier Dubois Rédigé par Edwy Malonga | Lundi 10 Janvier 2022 à 17:15









Il est le seul otage français au monde. Détenu en captivité depuis neuf mois, le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, le 8 avril 2021 alors qu’il réalisait un reportage. Un mois plus tard, il apparaissait dans une vidéo dans laquelle il expliquait être aux mains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda. Depuis, aucune preuve de vie n’est parvenue à la connaissance de ses proches.Ainsi, et pour tenter de faire bouger les lignes, une pétition a été lancée depuis le 6 janvier sur le site de Change pour, a fait savoir sa famille.Au lundi 10 janvier, la pétition a récolté quelque plus de 20 000 signatures., ont déploré la mère du journaliste, sa sœur Canèle Bernard et son conjoint., a alerté, pour sa part, samedi 8 janvier la rédaction du quotidienavec qui Olivier Dubois collabore régulièrement. Un appel auquel a notamment réagi l’acteur Omar Sy , a tweeté, dimanche 9 janvier, l’acteur de la série Lupin., écrit la famille encore dans la pétition en ligne. Depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, enlevée en décembre 2016 à Gao également, Olivier Dubois est, à ce jour, le seul otage français dans le monde.