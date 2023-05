Une fresque sonore pour explorer les spiritualités

« Au départ, il y a Dieu qui est esprit et va décider de structurer la terre et créer un écosystème avec l’être humain et tout ce qui lui est nécessaire pour vivre. Mais l’origine, c’est Dieu et son plan. »

« Dieu a créé le monde pour l’être humain. Il a mis le monde à sa disposition. Mais le monde est une épreuve car nous sommes de passage sur cette terre et nous devrons rendre des comptes après la mort. »

« Il y a un pluralisme des points de vue, des traditions et des conceptions, considérées comme également justes. Dans l’hindouisme, on peut représenter l’origine du monde comme le développement d’un œuf d’or. Ou bien comme le rêve d’un grand Dieu comme Brahma ou Shiva, qui se déploie dans le temps. Ou encore comme l’œuvre d’un démiurge potier. Dans le bouddhisme aussi, il y a plusieurs récits mais pas de Dieu créateur. La création du monde se fait de façon métaphysique, comme une manifestation des qualités de l’Esprit. »

« Les gens ont soif de spiritualité, y compris en France, mais ils ne viennent pas pour autant dans les églises.

J’ai voulu leur dire ce à quoi je crois et porter une parole différente des idées toutes faites sur la foi. C’était aussi un défi à relever que de s’adresser aux passants dont certains sont peut-être en recherche. »

Akim Mansouri est pasteur de l'église pentecôtiste. D'origine algérienne, il nourrit sa foi à la source des deux cultures, musulmane et chrétienne.De son côté, Abdallah Touré, l'imam de la mosquée de Montrouge, indique queEnfin, Eric Vinson, directeur de l'institut d'études bouddhiques, explique que, contrairement aux religions du Livre, plusieurs récits différents coexistent dans les spiritualités asiatiques comme l'hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme.Tous les responsables religieux ont participé au projet avec enthousiasme., affirme à Saphirnews Laurence Berlot pour expliquer sa participation au projet.