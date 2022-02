Sur le vif Une fresque murale de femme voilée avec étoile jaune suscite le débat, l'artiste s'explique Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 31 Janvier 2022 à 15:54





Au micro de « Cette œuvre porte un message engagé, effectivement. Le nom de l'œuvre c'est "Bad religion ?", comme si l'artiste demandait si, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont stigmatisées à cause de leur religion. Pour moi, c'est clairement une question d'agenda médiatico-politique, qui curieusement se rapproche de l'élection présidentielle. » La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, jeudi 27 janvier, de retirer ses subventions au Street Art Fest Grenoble Alpes . En cause, la présence sur un mur d’un pochoir montrant une femme portant un hijab à l'habit rappelant celui des déportés dans les camps nazis, sur lequel est cousu une étoile jaune avec l’inscription. L'explication est surprenante, déjà parce que cette fresque, intituléeet réalisée par l’artiste Goin , ne fait pas partie des œuvres présentées par le festival d'art urbain. Elle est, par ailleurs, présente rue Hébert à Grenoble depuis juillet 2021 sans qu'elle n'ait été l'objet de polémiques jusque-là.Dans son communiqué, la Région, qui accorde 10 000 euros au festival sur un budget total de 600 000 euros, explique sa décision par la nécessité de ne pas alimenter la haine :Elle réclame, en outre,Le même jour, la fresque de la rue Hébert a été endommagée. Le visage de la femme et l’étoile jaune a été recouverts de peinture noire. Récemment, l’œuvre avait été l’objet de vives critiques de la part du président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) – Grenoble Dauphiné. Hervé Gerbi reprochaient notamment à l’auteur d’assimilerAu micro de France Bleu , Jérôme Catz, le fondateur et directeur du festival, s’est interrogé sur le niveau de polémique que suscite l'œuvre de Goin :

« Mon œuvre reflète la douleur des musulmans et des juifs qui se battent depuis des millénaires, ajoute-t-il. Ce qui se passe entre eux est affligeant et ne devrait plus se produire à notre époque. Et ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine est également intolérable ! Cette œuvre d’art est un mémorial pour tous ceux qui voient une menace dans la religion ou dans l’origine de l’autre. Plus jamais ça ! C’est cette évidence que j’ai voulu répéter encore ! Si le CRIF n’a pas compris cela, il vaut mieux qu’il change de président… »



Contacté directement par Saphirnews, il rappelle, lundi 31 janvier, que la fresque « Bad religion ? » n'a pas été faite dans le cadre du festival : « C'est une peinture de rue réalisée (...) sans autorisation et sans subvention ni lien avec la mairie ou le festival Grenoble Street Art Fest. »



Habitué aux réactions virulentes face à ses œuvres les plus provocatrices, il estime que « les personnes prétendant que mon œuvre est inacceptable et dangereuse sont des personnes qui n'ont rien compris au message ou qui sont de mauvaise foi. Ce sont ces mêmes personnes qui, tous les jours, alimentent le discours des extrémistes en stigmatisant les minorités, en l’occurrence les musulmans. En ces temps de campagne électorale, on laisse certains sombres personnages diffuser sur les chaînes de grande écoute des idées fascistes très proches de celles d'Hitler et le pire, c'est que beaucoup de citoyens appuient leurs thèses et sont prêtes à voter pour eux !. Ils parlent des musulmans comme on parlait des Juifs dans les années 1930-1940 ! » .



Avant d'ajouter : « Le retour du fascisme n'émeut apparemment pas grand monde et cela me révolte et m'indigne au plus haut point ! Avec leur "novlangue", ils voudrait nous faire croire que "La guerre c’est la paix ; la liberté c’est l’esclavage ; l’ignorance c’est la force." Je suis antiraciste, antisexiste et antihomophobe ! Plus jamais ça ! C'est cela que j'ai voulu dire à travers cette peinture. »



De son côté, l'artiste interrogé par FR3 Auvergne-Rhône-Alpes , expliquait vendredi 28 janvier qu'il était « étonné que sa fresque n'ait pas suscité de réactions plus tôt » .