Grenoble : un professeur accusé d’islamophobie suspendu par Sciences Po pour diffamation

« extrêmement problématique »

« un enseignant "en lutte", nazi de par ses gènes, islamophobe multirécidiviste »

« de manière souveraine et indépendante »

« Sciences Po Grenoble est depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable »

« tout financement et toute coopération avec l'établissement »

« motivée par un motif politique davantage que par la réalité de la situation au sein de l’institution »

« le soutien financier de la Région en lien avec l’IEP de Grenoble-UGA ne consiste pas en des subventions mais essentiellement en l’attribution de bourses aux étudiants, de soutien aux projets de formation continue et à l’action sociale ».

Si la direction a, depuis le départ, fermement condamné les menaces envers le professeur et les méthodes employées par les étudiants pour faire valoir leurs accusations d'islamophobie, elle avait aussi estimé que les propos sur l'islam que Klaus Kinzler avait pu tenir en marge d’une journée de débats autour du racisme étaient. Il avait notamment conclu un de ses messages en le signant d'L’écrasante majorité des étudiants de l’IEP poursuivis devant une section disciplinaire a été relaxée fin novembre, une décision priseselon l'IEP. Seul un élève sur les 17 visés a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire prononcée avec sursis., a indiqué via Twitter le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez , annonçant lundi 20 décembre la suspension deavec le conseil régional. Une décision saluée par l’extrême droite, aujourd’hui incarnée par Marine Le Pen et Eric Zemmour. Sciences Po Grenoble a regretté une décision, précisant par ailleurs queLire aussi :