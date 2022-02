Société Une expo découverte des mosaïques de la spiritualité sur la route de la soie Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 28 Février 2022 à 11:00

Consacrée aux religions installées tout le long de la route de la soie, l’exposition photographique « Les mosaïques de la Spiritualité » sera ouverte au public du 7 mars au 3 avril à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Une initiative qui en amène d'autres dans l'optique de « développer la tolérance entre les Hommes ».



« Je suis chrétien, mais je suis aussi très intéressé par les autres religions. » De ses cinq années de voyage en Orient et en Extrême-Orient, Florent Grascia a ramené des milliers de photos. Une centaine d’entre elles constituent l’exposition qu’il présente dans l’église Saint Catherine de Briançon à partir du lundi 7 mars.



Chrétiens, juifs, musulmans, hindouistes, bouddhistes, sikhs ou zoroastriens, les croyants ne manquent pas dans les pays traversés par les routes de la soie. Cette



« Je suis convaincu que les religions ont fait plus de bien que de mal. A travers mes photos, je souhaite partager des moments précieux et des rencontres fortes dans lesquelles se révèlent les religions du monde » , fait savoir Florent Garscia. « Elles cohabitent avec plus ou moins d'intelligence, estime le photographe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toujours façonné les paysages, la culture et les mœurs des peuples locaux. »

Se poser des questions sur sa spiritualité « nourrir la curiosité et la connaissance envers les différentes religions du monde et ainsi développer la tolérance entre les Hommes. Ce sera l’occasion pour tous, croyants ou non, d’échanger, partager, de poser des questions à des témoins de différentes confessions mais aussi de se poser des questions sur sa propre spiritualité » , expliquent-ils dans un communiqué de presse.



Les organisateurs ne se limitent en effet pas à présenter l’exposition photographique, en entrée libre tous les jours. Jeudi 10 mars à 19h, un concert sera donné à l’occasion du vernissage. Servane et son oud, instrument de musique populaire dans le monde arabe, interprétera des chants sacrés de différentes confessions d’Orient.



Jeudi 31 mars à 19h, une rencontre est envisagée à l'Université du Temps Libre pour permettre aux divers représentants des religions présentes à Briançon de « partager en toute simplicité et dans un cadre bienveillant notre spiritualité, nos croyances et notre relation à Dieu/Allah/Yhwh/la Lumière. Le Divin » .



Exposition photographique « Les mosaïques de la Spiritualité »

Eglise Sainte Catherine de Briançon, du 7 mars au 3 avril 2022.



Un voyage interreligieux à travers la France à la rencontre d'acteurs de la paix