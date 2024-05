Une Journée internationale de commémoration du génocide de Srebrenica instaurée par l’ONU

« pour les survivants, encore une preuve que nous ne sommes pas seuls dans notre mission pour préserver la vérité »,

« Nous devons envoyer ce message que nous pouvons vivre ensemble, mais nous devons parfois accepter les côtés les plus amers de l'Histoire, à savoir qu'un génocide a été commis au nom d'un peuple contre un autre peuple. Il faut accepter ça pour que cette société puisse guérir »

« cette résolution cherche à encourager la réconciliation, aujourd'hui et pour l'avenir ».

« rappelle qu’il ne peut y avoir de place pour le négationnisme, le révisionnisme historique ou la glorification de criminels de guerre condamnés »

« qu’en vertu du droit international, la responsabilité pénale pour le crime de génocide est individuelle et ne peut être attribuée à aucun groupe ou communauté ethnique, religieux ou autre dans son ensemble ».

L'Assemblée générale de l'ONU a voté, jeudi 23 mai, en faveur de la création d'une Journée internationale de commémoration du génocide de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine.Ce vote est,a déclaré à l'AFP à Srebrenica Almasa Salihovic, porte-parole du Centre mémorial de la ville. , a-t-elle insisté.La résolution, portée par la Bosnie-Herzégovine mais aussi l'Allemagne et le Rwanda, deux pays marqués par d'autres génocides du XXe siècle, a recueilli 84 votes pour, 19 votes contre et 68 abstentions. Pour l'ambassadrice allemande Ante Leendertse,La Serbie, de son côté, ne décolère pas. Elle refuse en effet toujours de reconnaître ce génocide perpétré le 11 juillet 1995 à l'encontre de 8 000 hommes bosniaques par les Serbes de Bosnie, La France a soutenu l'adoption de la résolution. Pour Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès de l'ONU, l'initiativeet souligne aussi