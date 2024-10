Un « nouveau CFCM » annoncé pour 2025, le Forum de l'islam de France égratigné

« courant 2025 »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) est toujours bien décidé à rester en place. L'instance, débranchée par l'Etat fin 2021, a annoncé, mercredi 2 octobre, la tenued'élections des instances départementales et nationales duA l'issue de son assemblée générale organisée à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),Ces élections, fait-on savoir dans un communiqué qui n'épargne pas le Forum de l'islam de France (Forif).lit-on.Le Forif est un espace, ce qui pose, estime le bureau, qui égratigne aussi au passage l'Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans (ADDAM).Depuis sa création en février,, affirme le CFCM. A l'heure où le Proche-Orient s'embrase, ce dernier conclut en exhortant les musulmans de France