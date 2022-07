Un livre pour tout savoir et comprendre de la finance islamique, avec Ezzedine Ghlamallah

Islam & éthique des affaires économiques et financières

« enracinées dans une tradition millénaire du droit et de l’éthique des affaires »

C’est le fruit de dix ans de travail sur la finance islamique qu’ Ezzedine Ghlamallah a décidé de coucher sur le papier. Le résultat de ce travail consciencieux, on peut désormais l’apprécier à travers le livre, paru en juin aux Presses Universitaires d'Aix-Marseille (PUAM). L’expert en finance islamique, qui apporte des éclairages réguliers sur le sujet depuis plusieurs années sur Saphirnews.com, présente ici un ouvrage complet détaillant avec rigueur les fondements théologico-juridiques de la finance islamique,, et ses développements dans l’histoire contemporaine.Une tradition millénaire et pourtant, l’essor de la finance islamique est récent puisqu’il remonte aux années 1960. Une industrie qui a la particularité d’être née d’initiatives privées, ce qui représente « à ce titre une innovation économique et organisationnelle ». Après une présentation détaillée des concepts entourant le domaine de compétence de l’auteur, le processus d’institutionnalisation, de gouvernance et de risques des institutions financières islamiques au fil de l’histoire récente est passé en revue, avant de laisser place aux perspectives et aux défis du système financier islamique. Cette partie du livre, bien documentée et très instructive, se révèle être plus pédagogique et facile d’accès à des lecteurs non-initiés que le titre du livre et sa couverture ne le laissent imaginer.Dans l’essor et le développement de la finance islamique que la crise financière de 2007 – 2008 a remis en selle comme une alternative, Ezzedine Ghlamallah attribue un rôle « déterminant » aux chercheurs et aux entrepreneurs depuis la phase de la théorisation (1920-1970) à la phrase d’internationalisation et de consolidation (depuis 2010), en passant par la phase d’opérationnalisation et d’expansion (1970 – 1990) et la phase d’institutionnalisation et de sophistication (1990 - 2010). C’est en ce sens aussi qu’il consacre tout une deuxième partie, plus technique, sur les thèmes centraux des recherches en cours en économie et finance islamiques, pour démontrer l’ampleur, le dynamisme et la portée d’un tel sujet.