La tolérance envers les minorités en France en hausse mais variable selon qu'on est juif, musulman ou Rom

« constat très encourageant »

« Si l’on peut se réjouir du niveau global de tolérance tout à fait inédit »,

« variable »

« certains groupes de la population demeurent rejetés, victimes de violences et de discriminations »

« les préjugés à l’égard des musulmans restent élevés. Les Roms font l’objet d’un racisme banalisé. (…) L’antitsiganisme est une forme de racisme décomplexée qui ne décroit pas en France »

« On retrouve la hiérarchie habituelle de l’acceptation des minorités »

« dénote certes un refus fort des discriminations, notamment à l’embauche, mais les préjugés qui peuvent toucher les personnes d’origine maghrébine et, dans une moindre mesure, d’Afrique subsaharienne suivent désormais un "cadrage musulman". Or l’acceptation de cette religion a certes progressé, mais les débats de la présidentielle ont été particulièrement brutaux pour cette communauté religieuse ; autrement dit au quotidien les personnes d’origine maghrébine risquent d’être plus souvent discriminés non pour leur origine mais parce qu’on leur suppose une religion ».

La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a remis, lundi 18 juillet, son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie à Isabelle Rome, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, la Diversité et l'Egalité des chances. Le baromètre annuel de l’institution de promotion et de protection des droits de l’Homme révèle que les Français continuent d’être globalement plus tolérants pour atteindre 68 points (sur un maximum de 100), unpour la CNCDH.elle déplore néanmoins qu’il soitselon les minorités et que. Ainsi,Calculé par minorités, l’indice de tolérance s’établissait en 2022 à 80 à l’égard des Noirs, 79 à l’égard des juifs, 74 à l’égard des Maghrébins, 62 à l’égard des musulmans et 52 à l’égard des Roms., indique la CNCDH, qui rappelle cependant que la progression de l’acceptation des Maghrébins (+ 16 points par rapport à 2013)