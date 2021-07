La flambée des actes anti-musulmans et la résurgence du racisme anti-asiatique épinglées par la CNCDH

« infractions racistes ou commises avec la circonstance aggravante de racisme ont été sanctionnées par des condamnations »

« spécifiquement, et de façon régulière et répétée, le personnel de police ou de gendarmerie aux questions particulières liées au contentieux raciste afin que la victime puisse pleinement s’exprimer, comprendre tous les enjeux de la procédure judiciaire, et ne pas être découragée, ce qui doit lui permettre de pouvoir aller au bout de sa démarche »

« se doter d’une nouvelle instance de régulation qui serait notamment chargée de prévenir les discours de haine en ligne »

« invite le législateur et le juge à prendre en compte le cumul et l’intersectionnalité des discriminations et à en assurer la reconnaissance »

« le devoir de de dénoncer les propos racistes, mais aussi de veiller à ne pas contribuer à la transmission de clichés et de stéréotypes discriminants »

Le ministère de la Justice signifie qu'en 2019, 7 283 affaires à caractère raciste ont été orientées par les parquets mais seules 843, ce qui représente une hausse de 37,5 % par rapport aux années précédentes. En ce sens, la CNCDH souhaite mieux faire connaitre les moyens de porter plainte, renforcer les cellules d’écoute et d’accompagnement des victimes, améliorer l’accueil des victimes venues porter plainte, conserver et améliorer le dispositif de pré-plainte en ligne, et améliorer la formation des forces de l’ordre et des magistrats.Plus précisément, elle appelle les pouvoirs publics à former. Car seules 2 % des victimes de racisme osent porter plainte aujourd'hui.Parmi les autres recommandations prioritaires émises dans son rapport, la CNCDH s’adresse à l’Etat français en lui recommandant de. Il est aussi inviter à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en date du 18 décembre 1990, prohibant toute discrimination en matière de droits fondamentaux à leur égard, et enfin, la Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) de 1974.Enfin, elleet rappelle que les médias ontLire aussi :