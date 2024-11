Un cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Liban, à quand pour Gaza ?

« Nous maintenons une totale liberté d'action militaire »

« Lorsque le Hezbollah est hors jeu, le Hamas se retrouve seul (à Gaza). Notre pression va s’intensifier, et cela contribuera à la mission sacrée de libérer nos otages »,

« ouvre la voie à un cessez-le-feu trop longtemps attendu face aux souffrances sans commune mesure de la population de Gaza »

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban est entré en vigueur ce mercredi 27 novembre. L'accord prévoit notamment le retrait progressif de l'armée israélienne du Liban sur 60 jours.au Liban, a toutefois prévenu le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). Le bilan des frappes israéliennes contre le Liban s'élève à près de 4 000 morts et 16 000 blessés depuis octobre 2023. Elles ont aussi provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes de leurs foyers.Le Hamas, qui a salué la trêve au Liban, a déclaré être prêt à un accord de cessez-le-feu avec Israël. Mais ce dernier est accusé d'entraver tout accord. a d'ailleurs fait savoir le chef du gouvernement israélien.Emmanuel Macron a aussi salué le cessez-le-feu au pays du Cèdre, déclarant son espoir que l'accord entre Libanais et Israéliens