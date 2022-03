Un appel interreligieux sur le climat lancé à l'adresse des candidats à la présidentielle 2022

Avec l’opiniâtreté de celles et ceux qui ont l’amour du prochain, la compassion pour tous les êtres et le sens de la justice chevillés au cœur, réaffirmons que les victimes sont et seront d’abord les pauvres, le Sud, les femmes, les peuples autochtones, les jeunes générations et les autres êtres vivants. Lors même que, depuis le sable fin des îles lointaines jusqu’au béton gris de nos voisines HLM, elles et ils ne portent qu’une part infime, sinon nulle, de responsabilité. Comment accepter que l’on ne sonne la révolte face à ces insupportables injustices ?Vous vous présentez au suffrage. Avez-vous ouvert les yeux sur ces enjeux ? Initierez-vous, avec les citoyennes, les citoyens et les collectifs qui se mobilisent, une vraie mutation sociétale pour des existences dignes, belles et solidaires ? La question semble rhétorique. Nous notons pourtant qu’aux communications léchées ont répliqué les rapports critiques du Haut Conseil pour le climat et la condamnation en justice de l’État pour préjudice écologique. Redresserez-vous la barre, dans un esprit de justice sociale ?Marqués par le récent rapport du GIEC , nous portons un souci particulier pour le climat. Engager le virage vers les mobilités bas carbone accessibles. Accélérer la rénovation du bâti, au premier bénéfice des ménages en précarité énergétique. Adopter l’agroécologie, sortir d’un élevage industrialisé et protéger les espaces naturels terrestres et marins. Mettre finance et fiscalité au service du bien commun, de la taxe sur les transactions financières à la fin des subventions fossiles . Cesser tout soutien diplomatique à des projets destructeurs pour le climat comme l’oléoduc géant de Total en Afrique de l’Est. Renforcer l’encadrement des activités des multinationales dans les pays du Sud, notamment via le soutien à une directive européenne pour le devoir de vigilance. Abandonner les fausses solutions, qui prétendent que la technique réglera tout, et les compensations fallacieuses. Accueillir généreusement des exilés climatiques. Grâce à cela et plus, baisser les émissions françaises de 65 % en 2030 par rapport à 1990, en phase avec notre responsabilité et avec l’accord de Paris. Et décider dans une démocratie revivifiée et inclusive, aussi dans les territoires et d’abord avec les personnes affectées. Voilà qui esquisserait une mutation écologique et solidaire digne de ce nom.