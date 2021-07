Un Ramadan 2021 confiné mais toujours plus connecté avec « Mon Imam »

Les dernières mesures de confinement mises en place fin mars en France métropolitaine obligent les citoyens à devoir limiter leurs déplacements et interactions physiques. Une contrainte nécessaire pour tous, y compris pour les musulmans qui devront vivre un second mois du Ramadan en évitant de participer à des rassemblements et événements familiaux, religieux et solidaires.Pour garder le lien avec leurs fidèles et réduire l’impact négatif du confinement à l’égard des personnes isolées et esseulées, les mosquées et les associations sont de plus en plus nombreuses à s’investir dans les réseaux sociaux en proposant souvent des directs animés par des prières, des sermons et des récitations du Coran.