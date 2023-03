Talence : des tags racistes retrouvés sur les murs d'une mosquée et d'un centre d'asile

« Au nom de la ville de Talence, j’apporte tout mon soutien à celles et ceux qui ont été touchés par ces actes inadmissibles »

Et de trois. Après les mosquées Nur-El Muhamadi et Al-Houda dans le centre-ville de Bordeaux, c'est au tour de la mosquée de Talence de recevoir la visite d'un groupuscule d'extrême droite local, Action directe identitaire (AD). Dans la nuit du mercredi 8 mars, des tags islamophobes ont été peints sur la façade toute neuve de cette mosquée de l'agglomération bordelaise dont les aménagements intérieurs ne sont pas encore terminés.Le maire de Talence a immédiatement réagi sur Twitter.. Et de réclamer l'identification des auteurs et leur condamnation., précise-t-il.Les extrémistes ne se sont pas contentés de s'attaquer à une mosquée. Le centre de demandeurs d'asile de Bègles (CADA) a aussi été visité. Le maire de Bègles a apporté son soutien aux responsables de France Terre d'Asile, qui gèrent le centre installé sur sa commune dont la façade a également été dégradée par des inscriptions racistes., estime l'élu qui demandeEn lettres noires, cette inscription laissée par les extrémistes d'AD fait référence aux propos polémiques tenus par le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, au sein de l'Assemblée nationale, le 3 novembre dernier. Dans la même nuit, la permanence du député La France Insoumise de la troisième circonscription de Gironde, Loïc Prud'homme, a également été la cible de tags du groupuscule d'extrême droite. Le député réclame lui aussi l'identification des auteurs et la dissolution d'AD.