Des tags haineux retrouvés sur les murs de deux mosquées à Bordeaux

« - de SDF, + d’OQTF. » OQTF, pour « obligation de quitter le territoire français » , du nom de la procédure signifiée par une préfecture aux étrangers sans titre de séjour.



La façade de la mosquée Al-Houda a subi le même sort. Un message tout aussi hostile a été peint en rouge : « Vivre ensemble tue. » A chaque fois, les dégradations étaient signées « AD » pour « Action directe identitaire » , un groupuscule d’extrême droite bordelais. La même nuit, les locaux du Planning familial ont été vandalisés pour la troisième fois en moins de trois semaines. Tout porte à croire que ce sont les mêmes individus qui ont exécuté ces agressions et signé AD.



Interrogé par



De son côté, le recteur de la mosquée Al-Houda, Tareq Oubrou, a dénoncé des tags inadmissibles et s'inquiète de l'avenir : « Nous sommes dans une civilisation où il y a la culture de l'accueil, de l'altérité, de l'ouverture et on le sent de plus en plus : la société se crispe. »



Alors que les inscriptions signées d'Action directe identitaire se multiplient à Bordeaux, un autre groupe d'extrême droite, Bordeaux nationaliste, a été dissout par décret ministériel début février. Face à la multiplication de ces attaques dans la capitale de l'Aquitaine, Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, a saisi la préfecture de la Gironde, la procureur de la République de Bordeaux et le Défenseur des droits « pour tenter d'endiguer ce phénomène au plus vite » , rapporte France 3. « La République est outillée pour faire en sorte de mettre un terme à ces agissements qui ne doivent pas avoir leur place à Bordeaux » , a-t-il assuré.



