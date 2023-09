SuÃ¨de : une mosquÃ©e totalement dÃ©truite par un incendie

« Le bâtiment principal de la mosquée n’est pas récupérable. Le bâtiment a brûlé depuis le toit »

« La mosquée est presque entièrement détruite, rien ne peut être sauvé »

« Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions (sur la cause de l'incendie), il faudra attendre que la police fasse son travail. »

« L'incendie rappelle à quel point il est important que nous, en tant que communauté, soyons unis dans les moments difficiles et soyons prêts à offrir l'aide et le soutien nécessaires devant une telle crise,

C'est aussi un rappel fort de l'importance à donner dans la sécurité des mosquées suédoises. »

Un incendie survenu dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 septembre a complètement détruit une mosquée à Eskilstuna, dans le sud-est de la Suède. Lorsque le feu s’est déclaré, personne n’était présent dans la mosquée, qui n’est aujourd’hui plus qu’un tas de ruines., ont indiqué les secours.La piste criminelle est à l’étude par la police car le lieu de culte musulman a reçu plusieurs menaces et a été la cible d’actes de vandalisme au cours de l’année écoulée, ont fait savoir ses responsables, persuadés que l’incendie n’a rien d’accidentel., a déclaré à l'AFP le porte-parole de la mosquée, Anas Deneche, dont la famille a aussi été la cible de menaces.Les organisations musulmanes de Suède dont la FIFS ont témoigné de leur solidarité envers les responsables et les fidèles de la mosquée d'Eskilstuna.a déclaré la FIFS dans un communiqué.Entre 15 000 et 20 000 musulmans vivent à Eskilstuna, qui compte près de 108 000 habitants.Lire aussi :