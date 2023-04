SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Suède : un jeune demandeur d'asile en campagne pour les enfants pauvres bat des records de vente Rédigé par Saphirnews | Jeudi 27 Avril 2023 à 11:55









Depuis Glimakra, dans le sud de la Suède où il vit, Murhaf Hamid décide de participer à la campagne annuelle de Majblomman, littéralement « la fleur de mai » . Les enfants qui parviennent à vendre dans la rue ou en ligne des badges en forme de fleurs printanières pour le compte de l’association gagnent 10 % de commission et sont autorisés à garder les pourboires. Mais il est vite confronté à des réactions hostiles d’adultes qui lui demandent de quitter les lieux. Racontant avoir été victime de commentaires injurieux et racistes, son histoire est relayée par une amie de la famille sur Facebook.



C’est là que tout s’emballe pour lui. La vidéo postée devient virale. Murhaf Hamid reçoit alors le soutien de nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux dont celui du Premier ministre Ulf Kristersson qui lui achètent des badges. Les ventes s’enchaînent à tel point que le jeune garçon bat des records. Du jamais vu pour les responsables de Majblomman, qui s’octroie ainsi une belle visibilité pour une juste cause. Son opération, débutée le 18 avril, s’achève le 3 mai.



Murhaf Hamid, qui a reçu une invitation du Parlement suédois, est bien parti pour collecter plus de fonds. Mais son espoir réside dans l'obtention d'une chose dont il sait désormais qu'elle ne s'achète pas, a-t-il fait savoir au quotidien suédois Aftonbladet : un permis de séjour pour lui et sa famille. L'espoir est permis ; son histoire paraît bien faire basculer le destin de sa famille.



