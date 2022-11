L’Unicef met en évidence l'impact dévastateur du racisme et des discriminations envers les enfants

« ne constituent pas en soi une preuve de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la religion »

« ces disparités témoignent d’inégalités ancrées qu’ils est impératif d’éliminer afin de permettre à chaque enfant d’exercer ses droits »

« Si la discrimination et le racisme sont souvent reconnus comme des formes de violence et des facteurs de stress toxique à l’origine de disparités sur le plan de la santé, ils limitent également la capacité des parents et des communautés à apporter un soutien propice à la résilience et au développement de l’enfant. Source chronique de traumatisme dans la vie de nombreux enfants de couleur, la discrimination raciale a un retentissement sur leur santé physique et mentale, tout en nuisant au soutien et au bon fonctionnement de la famille et de la communauté »

« La discrimination et l’exclusion renforcent par ailleurs le cycle intergénérationnel de la précarité et de la pauvreté, (...) C’est pourquoi, dans bien des cas, les enfants victimes de discrimination obtiennent de moins bons résultats sur le plan de la santé, de la nutrition et de l’apprentissage, courent un risque accru d’incarcération et de grossesse précoce et enregistrent des taux d’emploi et des revenus inférieurs à l’âge adulte. »

« l’Unicef a interrogé deux groupes de personnes (jeunes et générations plus âgées) dans 21 pays et constaté que le rythme de la lutte contre la discrimination laissait davantage de jeunes insatisfaits »

« les questions relatives au traitement sur un pied d’égalité et à la discrimination préoccupent également plus les jeunes que leurs aînés »

« nous avons tous le pouvoir de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants – dans nos pays, nos communautés, nos écoles, nos foyers et chacun dans son cœur. Nous devons utiliser ce pouvoir »

Le rapport est illustré d’exemples de discrimination sévissant dans différents pays en ce qui concerne l’accès à un éventail de services essentiels. De l’enregistrement des naissances à l’approvisionnement en eau et l’assainissement, en passant par l’éducation et la vaccination, toutes les données laissent apparaitre de profondes disparités entre les minorités et les groupes majoritaires. Si ces donnéesen raison de multiples autres facteurs expliquant les raisons d’un moins bon accès aux services,, estime l'Unicef., fait-elle aussi savoir.Les lecteurs les plus optimistes trouveront cependant de quoi espérer. Les jeunes ont en effet tendance à accorder plus d’importance aux problèmes de discrimination que leurs aînés. En 2021,, indique le rapport. Que ce soit dans les pays riches ou pauvres,Pour Catherine Russell,