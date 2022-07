Mariages mixtes, éducation, discriminations : les principaux enseignements de l’enquête TeO autour de l’immigration en France

Trajectoires et Origines (TeO), la suite. Dix ans après une première enquête statistique inédite réalisée conjointement par l’Institut national d’études démographiques (Ined) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les chercheurs ont mis à jour les résultats qu’ils ont rendus publics début juillet.Alors que l’immigration est régulièrement sujet aux idées reçues, Saphirnews vous offre un panorama de ce qu’il faut retenir de l’enquête. Le premier volet porte sur les chiffres clés de l’immigration, de la diversité des origines et des unions mixtes, ici résumés. Un deuxième volet de l’étude est consacré au niveau d’éducation des familles d’immigrés installées en France et le rendement des diplômes obtenus parmi ces dernières. Enfin, un troisième volet est dédié aux discriminations ressenties dans la population et à leurs causes.