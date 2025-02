Singapour : un suprématiste chinois voulant reproduire les attentats de Christchurch enfermé

« en utilisant des armes artisanales, des couteaux et des cocktails molotov »

Dans la cité-Etat de Singapour, un jeune homme accusé d'avoir planifié un attentat contre une mosquée a été arrêté puis placé en détention depuis le mois de décembre 2024, ont fait savoir les autorités lundi 10 février. A peine âgé de 18 ans, l'individu, identifié comme Nick Lee Xing Qiu, a voulu reproduire les terribles attaques commises en mars 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, . L'attentat perpétré par un suprémaciste blanc avait provoqué la mort de 51 personnes dans deux mosquées.Le Département de sécurité intérieure (ISD) a affirmé qu'il entendait conduire une attaque du même style que celle de l'Australien Brenton Tarrant , le tout filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux.Nick Leeaprès avoir été exposé à de la propagande islamophobe d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Il a recherché la vidéo des attaques de Christchurch et l'a regardée à de très nombreuses reprises, a déclaré le service de renseignement., au point dereproduisant l'attaque contre la mosquée Al-Noor.Le suspect, après avoir découvert ces idées en ligne, ont ajouté les autorités. Convaincu par la théorie complotiste et raciste du grand remplacement, il pensait qu'une action violente devait être menée. Cette dernière, majoritairement musulmane, représente environ 14 % de la population, très loin derrière l'ethnie chinoise (75 %). Mais il voulait créer uneet incité d'autres personnes professant la même haine des Malais et des musulmans à s'y engager.Les projets criminels de Nick Lee, qui visaient également ses voisins musulmans, étaientmais il n'avait, selon l'ISD, qui a tenu à rassurer les habitants sur l'absence de menace imminente pour Singapour.