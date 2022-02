Scribe de Dieu : un voyage spirituel au cœur d'une confrérie soufie avec Jean-Bruno Falguière

Des expériences intérieures qui inspirent comme autant de lumières pour les cheminants

Ce que permet la pratique soufie, selon Jean-Bruno Falguière, c’est la sortie de l’émotionnel et du mental pour plonger dans l’Essentiel divin, fait d’amour et de beauté. C’est au cours des prières et des méditations que lui sont inspirés les mots pour transmettre ce dévoilement intérieur. La voix du cœur, sous l’influx spirituel du maître, lui enseigne, alors qu’il observe un criquet dans l’herbe, l’accueil des autres, sans a priori, sans défiance, et sans jugement : « Si tu regardes tes sœurs et frères humains avec la même gourmandise et le même intérêt enjoué que tu as pour ce criquet, ce sera très bien. »



Parce que cet ouvrage relate des expériences intérieures réellement vécues transmises dans tous les détails de la voie intérieure, il nous inspire et rejaillit aussi sur notre propre questionnement, ce sont comme autant de lumières pour les cheminants. Chacun peut y trouver des inspirations et une stimulation pour vivre cette grande expérience.