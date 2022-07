Salam : pourquoi on sort bouleversés du documentaire de Diam's

On ne peut ressortir de cette séance de cinéma sans se demander ce que nous faisons pour les autres, quelle trace nous laisserons sur terre et comment va aujourd’hui notre foi et notre relation au Créateur des univers. Dans un monde où il faudrait presque avoir honte ou se cacher de porter la foi, de la vivre pleinement et d’en être heureux, elle offre un moment d’authenticité de grande valeur.J’ai été étonnée de voir dans la salle des personnes de toutes confessions, de tous horizons. Des bruns et des blonds… des personnes qui, au premier abord, pense-t-on, n’iraient pas voir ce genre de documentaire. Comme quoi.J’ai vu ce soir dans la salle des gens que beaucoup de choses certainement opposaient mais qui avaient aussi tellement à partager. Et ce soir, nous avons partagé une quête, un cheminement, une histoire bouleversante dont on ne ressort pas indemnes. Le partage d’un moment hors du temps entre Français qui, loin de ce que peuvent véhiculer les médias, s’acceptent dans la différence, peuvent se connaître et se rencontrer…. dans le respect.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :