Salam : un vif succès au cinéma pour le documentaire sur Diams Rédigé par Lina Farelli | Mardi 5 Juillet 2022 à 15:15





« le plus vu en salle le vendredi 1er juillet, le propulsant ainsi n°1 du box-office » , selon Brut. Pour ceux et celles qui ont manqué le rendez-vous, Salam sera diffusé à la rentrée sur la plateforme en ligne BrutX.



Diam's avait promis qu'une fois la promotion de Salam terminée, elle retournera dans l'ombre. Dans un message posté mardi 5 juillet, l'ex-rappeuse, aujourd'hui installée en Arabie Saoudite avec ses trois enfants, a remercié son public et en a profité pour annoncer son retrait des réseaux sociaux.



« J’aurais aimé trouver les mots justes pour vous dire ce que je ressens mais je pense que je ne les trouverai jamais. Vous ne pouvez pas savoir combien j’ai pleuré, combien mon cœur a été touché , combien j’ai souri, combien j’ai remercié le Très Haut de recevoir tant d’amour. Vos messages, vos retours m’ont bouleversée et je pèse mes mots » , a-t-elle indiqué. « C’est si beau ce qu’il s’est passé avec «Salam»… si beau de constater que l’on peut encore partager de si beaux moments et de si profonds sujets. »



Avant de conclure : « Je me coupe des réseaux sociaux mais je ne me coupe pas de vous... (…) Je vous rencontre dans la vraie vie… InchaAllah. »



